Hayatımız iletişim söyleşileri Tuzla'da

Medya dünyasının ünlü isimleri, Hayatımız iletişim söyleşileriyle Tuzla'da gençlerle bir araya geldi.

Medya dünyasının ünlü isimleri Umut Öztürk, Mehmet Aydın, Hopdedik Ayhan ve Ekin Olcayto iletişim üzerine gerçekleştirdikleri söyleşilerine, Tuzla'da devam etti.

Etkili iletişim, kelimelerin gücü, sosyal medya kullanımı ve medya tecrübeleri aktarımlarının yapıldığı programa, gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençler, iletişim dünyasının başarılı isimleriyle buluşmanın memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleşmeye devam eden ‘Hayatımız iletişim seminerleri' Cumartesi günü Zonguldak'ta olacak.