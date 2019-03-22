Haydar Ali Yıldız belediye başkanı olduğunda yapacağı ilk işi açıkladı

7'den 70'e herkesle istişare eden Yıldız, bu istişareler sırasında duyduğu 10 yaşındaki Büşra'nın projesini hayata geçirmek için sabırsızlandığını belirtti.

Kadınların sorunlarını kadınlarla, gençlerin sorunlarını gençlerle, çocukların sorunlarını çocuklarla konuşacağını, herkesin fikrini alacağını ve istişare yoluyla Beyoğlu'nu yöneteceğini söyleyen Yıldız, başkan seçildikten sonraki ilk işinin 10 yaşındaki Büşra'nın önerisini gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.

“Projenin koordinatörü 10 yaşındaki kızımız olacak”

Haydar Ali Yıldız, Büşra'nın projesini şöyle anlattı: Geçen gün seçim çalışmaları kapsamında kadınlarla yaptığımız kahvaltı programında 10 yaşındaki Büşra adında bir kızımız yanıma geldi ve bana kedileri çok sevdiğini, onlarla ilgili bir projesi olduğunu söyledi, projesini dinledim. Araçların kaldırıma park etmesini önlemek amacıyla yolların kenarına konulan yüksek bordür taşlarının can dostlarımız için yemek kabı şeklinde tasarlanmasını önerdi. Bordür taşlarının üst kısmına oyuklar açılacak, oraya herkes mama koyacak ve hayvanlar oradan mama yiyecek. Bu çok güzel bir fikir, çocuklarımız doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı, elbette biz de. Bu nedenle başkan seçildikten sonra yapacağımız ilk işlerden biri Büşra kızımızın projesini gerçekleştirmek, bu proje Büşra'nın adını taşıyacak ve projenin koordinatörü de Büşra kımızı olacak.”

“Beyoğlu'nu ortak akılla yöneteceğiz”

10 yaşındaki Büşra'nın projesini böylesine önemseyen Yıldız, Beyoğlu'nu ortak akılla yöneteceklerini açıkladı. “Bizim yönetim anlayışımız adalete ve istişareye dayalı” diye konuşan Yıldız, "Bizler önce adaletten mesul olacağız. Hedefimizin değişmez maddesi adalet olacaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti'yi kurarken ortak akılla kurdu, biz de Beyoğlu'nu istişare ve ortak akılla yöneteceğiz” dedi.