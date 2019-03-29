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Haydar Ali Yıldız: "İstanbul'da Binali, Beyoğlu'nda Haydar Ali"

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız uzun yıllar yaşadığı, siyasete başladığı Beyoğlu hakkında konuşarak, “Beyoğlu’na hizmet borcumuz var” dedi.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız uzun yıllar yaşadığı, siyasete başladığı Beyoğlu hakkında konuşarak, “Beyoğlu'na hizmet borcumuz var” dedi. Yıldız, “İstanbul'da Binali, Beyoğlu'nda Haydar Ali” diyerek seçmenlerden destek istedi.


Yaklaşık 90 gündür Beyoğlu'nda vatandaşla buluşmalarını sürdüren AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'na olan sevdasını anlattı. Yıldız, “Beyoğlulu hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir evlatları, bir kardeşleri olarak bağırlarına bastılar. Gittiğimiz her sokakta, her mahallede bize muhabbetlerini, itimatlarını, güvenlerini ifade ettiler. Allah bizi o güvene, o muhabbete layık eylesin. Bizim Beyoğlu'na bir hizmet borcumuz var. İlçe Başkanı olarak siyasete Beyoğlu'nda başladım daha sonra İl Başkan Vekili oldum, milletvekili oldum. Hep Beyoğlu'ndaydım, iş yerim, ailem hep Kasımpaşa, Beyoğlu'ndaydı. Milletvekilliğinden ve Cumhurbaşkanımızın başdanışmanlığından sonra tekrar Cumhurbaşkanımız bizi hemşehrilerimize hizmet etmekle görevlendirdi. Beyoğlu'muzla güzel bir hukukumuz var, Beyoğlu'na inanıyorum ve güveniyorum” diye konuştu.



“Herkes sandığa”


Aynı zamanda avukat olan Yıldız, seçme hakkının anayasal bir hak olduğunu ifade etti, vatandaşları sandığa davet etti ve Cumhur İttifakı için destek istedi. Yıldız sözlerini, “İstanbul'da Binali, Beyoğlu'nda Haydar Ali” diyerek noktaladı.

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