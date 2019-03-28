Haydar Ali Yıldız:"Hep beraber daha huzurlu bir Beyoğlu inşa edeceğiz"

Beyoğlu'nu mahalle mahalle, sokak sokak gezen Yıldız, vatandaşlardan tam destek aldı.

Beyoğlu'nda uzun yıllar yaşayan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, sabahın erken saatlerinde başladığı seçim çalışmalarını geç saate kadar sürdürüyor. Önceliğinin insan ve gönüllere dokunmak olduğunu söyleyen Yıldız, konuştuğu her vatandaştan destek sözü alıyor.

“İstişareyle yöneteceğiz”

Beyoğlu'nu adalet ve istişareyle yöneteceklerini söyleyen Yıldız konuyla ilgili şöyle konuştu: “AK Parti istişare partisidir. En tabandan en zirveye kadar bütün o mekanizmada o istişare işletilir. Biz de Beyoğlu'nda ortak akılla istişare edecek ve inanıyorum ki en doğru kararları alarak yolumuza devam edeceğiz. Kadınları ilgilendiren konuları kadınlarla, gençleri ilgilendiren konuları gençlerle, çocukları ilgilendiren konuları çocuklarla konuşacağız. Hep beraber daha huzurlu bir Beyoğlu inşa edeceğiz.”