Haydar Aliyev, doğumunun 100'üncü yılında SOCAR Türkiye'de törenlerle anıldı

Çağdaş Azerbaycan'ın mimarı ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev doğumunun 100'üncü yılında SOCAR Türkiye'nin faaliyet gösterdiği illerde yer alan grup şirketlerinde, eş zamanlı düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye'nin önde gelen endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye, çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılını bir dizi etkinlikle andı.

“Bir millet, iki devlet” sözüyle Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğuna, kardeşliğine verdiği değeri ifade eden Haydar Aliyev için SOCAR Türkiye'nin İstanbul'daki genel merkezinde ve faaliyet gösterdiği illerdeki grup şirketlerinde anma törenleri ve Haydar Aliyev'in fotoğraflarından oluşan sergiler düzenlendi. Anma programı, SOCAR Türkiye'nin İstanbul Genel Müdürlük binasındaki müze alanında gerçekleşti. Törenler eş zamanlı olarak İstanbul, İzmir Aliağa, Kayseri, Bursa ve Ankara'da yapıldı.

Anma törenleri kapsamında şirket çalışanlarına Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılına özel hazırlanan kısa film izletildi. Filmde 1923 yılında doğan Haydar Aliyev'in kendi kendine yeten, yarınlara özgüvenle bakan enerji ülkesi Azerbaycan'ın başarısının mimarı olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca tüm lokasyonlarda Haydar Aliyev'in hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergileri gezildi.

Çağdaş Azerbaycan'ın mimarı

Yapılan açıklamaya göre, büyük bir siyasetçi, çağdaş Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev, ülkesinin bugüne gelmesi için hayatı boyunca çalıştı. Hem Sovyetler hem de bağımsızlık döneminde ömrünü ülkesine ve halkına adayan Haydar Aliyev, 7 ülkeden 11 şirketle, Azerbaycan'ın en büyük petrol yatağı Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) havzasının işletilmesini ve petrolün dünya pazarlarına çıkarılmasını öngören ‘Asrın Anlaşması'nı imzalayarak ülkenin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının temelini attı ve ülkesinin uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştırdı. Şirketin kalkınması, büyümesi ve enerjide söz sahibi olması hedefi Haydar Aliyev'in mirasıdır. 15 yılda 18 milyar doları aşan yatırım yapan şirket, Haydar Aliyev'in işaret ettiği kardeşliğin, dostluğun dünyaya örnek bir yansımasıdır.