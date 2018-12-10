Haydar Aliyev, vefatının 15. yılında senfonik eserlerle CRR'de anılıyor

"Tek millet, iki devlet" cümlesiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihsel ve kültürel ayrılmaz bağlarına vurgu yapan Azerbaycan Devleti'nin kurucusu Haydar Aliyev; vefatının 15. yılında, 12 Aralık akşamı, CRR'de gerçekleşecek konserle anılıyor.

CRR Senfoni Orkestrası'nın "Bir Millet İki Devlet" başlığıyla vereceği konserde, Azerbaycan türkü ve ezgileri müzikseverlerle buluşacak. Konserde orkestrayı, Mustafa Mehmandarov'un yönetecek. 12 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak."Bir Millet İki Devlet" başlıklı konserde, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azez Zeylanov ile Berk Dalkılıç, Tutu Aydınoğlu ve Perihan Diana Nayır Artan solist olarak yer alacak.

Anma konserinde, CRR Senfoni Orkestrası Azerbaycan halk şarkılarının yanı sıra Üzeyir Hacıbeyli'nin "Koroğlu" ve "Arşın Mal Alan" adlı eserlerini, F. Amirov ve E. Nazirova'nın Arap temaları üzerine piyano konçertosunu, S. Hacıbeyov'un "Karvan", E. Sabitoğlu'nun "Şükriyye", Q. Qarayev'in "İldırımlı Yollarla" ve yine F. Amirov'un "Nesimi Destanı" eserlerini yorumlayacak.

Hasret Köprüsü'nün açılışında söylemişti

Haydar Aliyev, 1991-1993 yıllarında Aras nehri üzerinde Dilucu ve Sederek'i bağlayan ‘Hasret köprüsü' ya da ‘Umut köprüsü' olarak bilinen köprünün açılışını yaparak, Türkiye ile Azerbaycan arasında resmi sınır kapısının açılışına öncülük etti. Açılış sırasında söylediği ‘Tek millet iki devlet' cümlesi iki devletin tarihsel ve kültürel ayrılmaz bağlarının olduğunu bir kez daha hatırlatmıştı.