Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi

Gemlik'ten Batum'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yapan 94 metre boyundaki İbrahim Karabekir isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması ile Ahırkapı'ya demirletildi.

Gemlik'ten Batum'a seyir halinde olan İbrahim Karabekir isimli 94 metre boyundaki kuru yük gemisi Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaptı. 94 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-9 Römorkörü ile çekilerek Ahırkapı'ya demirletildi.