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Haydarpaşa Garı'nın son hali havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kadıköy Haydarpaşa Garı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kadıköy Haydarpaşa Garı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen çalışma ise havadan görüntülendi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyon ve tadilat çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiği Haydarpaşa Garı'na ziyarette bulundu. Sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.


Öte yandan, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen çalışmaların son hali havadan görüntülendi.

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