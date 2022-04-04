Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı yük gemisi karaya oturdu. Çalışmalar neticesinde mahsur kaldığı yerden kurtarılan gemi, Ahırkapı'ya demirletildi.

Üsküdar'da saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mısır'dan İstanbul'a gelen 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi, Haydarpaşa Limanında yanaşma manevrası yaptığı sırada karaya oturdu. Karaya oturan gemi, bölgede yapılan çalışmalar sonucunda römorkörler ile çekilerek kurtarıldı. Kurtarılan gemi su altı incelemesi sonrasında Ahırkapı'ya demirletildi.