İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

Üsküdar’da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı yük gemisi karaya oturdu.

Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı yük gemisi karaya oturdu. Karaya oturan gemi, römorkörler ile çekilerek kurtarıldı.


Üsküdar'da saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mısır'dan İstanbul'a gelen 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi, Haydarpaşa Limanında yanaşma manevrası yaptığı sırada karaya oturdu. Karaya oturan gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörleri, KEGM-3 botu, Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adam ekibi sevk edildi.


Karaya oturan gemi, bölgede yapılan çalışmalar sonucunda römorkörler ile çekilerek kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.