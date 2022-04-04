İhlas Haber Ajansı

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Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları tekrar başladı

Üsküdar’da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı yük gemisi karaya oturdu.

Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı yük gemisi karaya oturdu. Karaya oturan gemiyi römorkörler ile çekerek kurtarmak için tekrar çalışmalar başlatıldı.


Üsküdar'da saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mısır'dan İstanbul'a gelen 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi, Haydarpaşa Limanında yanaşma manevrası yaptığı sırada karaya oturdu. Karaya oturan gemiyi römorkörler ile çekerek kurtarmak için tekrar çalışmalar başlatıldı.

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