İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haydarpaşa Limanı'nda konteyner yangını

Haydarpaşa Limanı’nda rıhtım üzerine konuşlu olan konteynerde yangın çıktı.

Haydarpaşa Limanı'nda rıhtım üzerine konuşlu olan konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


Haydarpaşa Limanı'nda rıhtım üzerine konuşlu olan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ve NAZIM TUR römorkörünün müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.