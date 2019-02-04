“Haydi Çocuklar Camiye" projesine büyük ilgi

Server Gençlik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi, 60 ildeki 2 bine yakın camide on binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı. Türkiye genelindeki bin 870 camide 32 bin 617 çocuğun katılımıyla; 21 Şubat Pazartesi günü sabah namazıyla başlayan proje, 31 Ocak Perşembe günü yatsı namazıyla sona erdi. Yarışmaya katılan 6-13 yas arası çocuklar, 11 gün boyunca hem namazlarını camide kıldı hem de bilmedikleri sure ve duaları öğrendi. Başarıyla tamamlanan projeye, çocuklardan gençlere, imam ve müezzinlerden cami cemaatine kadar toplumun her kesiminden yoğun destek geldi.

“Namazını camide kıldılar, ödülleri kaptı”

“Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap” sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 1-3 Şubat tarihlerinde düzenlenen törenlerde, dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi. Drone, bisiklet, tablet, bilgisayar, çeyrek altın ve kaykayın da arasında bulunduğu ödüllerine kavuşan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Ayrıca illerdeki proje ortağı dernekler tarafından imkanlar dahilinde, camiye gelen bütün çocuklara kitap, top ve zekâ oyunu gibi çeşitli hediyeler verildi.

İslamiyet'te en müstesna ibadet, günde 5 vakit Rabb'in huzuruna varılan namazdır

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, yaptığı değerlendirmede projenin hedefine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İlk insan Hz. Adem'den bu yana insanoğlunun Yaratıcı'nın hoşnutluğunu kazanmak için gayretini artırdığı dönemlerde yeryüzündeki bütün canlıların huzur içinde yaşadığına inanıyoruz. İslam inancına göre Yaratıcı'nın yeryüzündeki evi camiler ve mescitlerdir. İslamiyet'te en müstesna ibadet, günde 5 vakit Rabb'in huzuruna varılan namazdır. Hakkıyla kılınan namazın insandaki erdemli vasıfları artıracağı Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerinden anlaşılmaktadır. Tüm canlıları emanet edeceğimiz çocuklarımızın, öncelikle Yaratıcı'nın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmasını, sevgi ve merhamet duygularının gelişmesini arzu ediyoruz. Bu tür projelerle, tüm dünyada var oluş gayesini idrak edip dostça yaşayan bir neslin oluşmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu yarışmayla, etkinliğe katılan çocukların, yeryüzünde sadece bir kez değerlendirme fırsatı verilen hayatın anlamını kavramalarına, manevi potansiyellerini keşfetmelerine ve iç huzurunu yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."