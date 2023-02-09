Hayırsever fırıncı bir günlük gelirini deprem bölgesine bağışları

Kartal'da bulunan bir fırın, bir günlük gelirini deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Toplanan 40 bin TL, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi.

Kartal'da bulunan bir fırın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 şiddetli depremden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için bir günlük gelirinin tamamını bağışladı. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi üzerine fırında bulunan bütün ekmekler tükendi. Toplanan 40 bin TL ise AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi.

“Allah yardımcıları olsun, üzüntülüyüz”

İşletme sahibi Hüseyin Çelik, “Dün böyle bir karar aldık. Gün boyu yaptığımız bütün ciroyu depremzedeler için bağışlamayı düşündük. Hem diğer esnaf arkadaşları teşvik etmek amacıyla hem de buradan fazla destek olamadığımız için böyle bir bağış yapmak istedik. Toplamda 40 bin TL gönderdik. Allah yardımcıları olsun. Üzüntülüyüz” şeklinde konuştu.