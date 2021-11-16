Hayırseverlerin kışlık yardımları iç savaş bölgelerine ulaştırılıyor

Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti ve yakacak yardımları bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) soğuk hava şartları altında yaşam mücadelesi veren İdlib, Yemen, Afganistan ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için “İyilik Isıtır” sloganıyla harekete geçti. İDDEF, acil kış yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti ve yakacak yardımlarını bölgedeki ekipleriyle dağıtıyor.

Yapılan açıklamada, “Soğuklar yüzünü gösterip kış günleri kapıya dayandığında hiçbir zaman unutmadığımız kardeşlerimizi iyiliksever bağışçılarımızın desteğiyle yine yalnız bırakmıyoruz. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla İdlib, Yemen, Afganistan ve Gazze'deki kardeşlerimiz için İyilik Isıtır temasıyla kış yardımı yapıyoruz. 11'inci yılına giren Suriye savaşından etkilenen kardeşlerimizin ilk günden bu yana yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle kış ayları geldiğinde soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimizin yanında oluyoruz. İdlib kırsalında inşa ettiğimiz 610 briket ev ve çadırlarda yaşamaya başlayan kardeşlerimize hayırseverlerin desteğiyle kumanya, kurban eti, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak yardımı yapıyoruz. Kış ayları geldiğinde her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyan, kardeşlik bağlarının kurulmasını hasretle bekleyen siviller için adeta seferberlik ilan ediyoruz. Bu kapsamda her zaman olduğu gibi kış aylarında yardım çalışmalarını artırıyor, savaşın acılarını bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu cümlelere yer verildi: “2014 yılından bu yana süren iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen'deki acil yardım çalışmalarımıza aralıksız devam ederken bağışçılarımızın yardımıyla istikrarlı bir şekilde Yemen'deki savaş mağduru kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Yemen'de mahzun yüzler bir parça tebessümle buluşsun diye un, pirinç, yağ gibi temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketi, battaniye, kurban eti ve temiz sudan oluşan kış yardımlarımızı soğuklar bastırmadan ulaştırmaya başladık ve kış boyunca da sürdüreceğiz. İşgalcilerin uzun yıllar yıkım yaşattığı kadim İslam yurdu Afganistan'da ise şimdi açlık krizi yaşanıyor. 40 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 18 milyon insan ihtiyaç sahibi olarak güvenli gıdaya ulaşmaya çalışırken kardeşlerimiz için gıda, soba, yakacak ve battaniye ulaştırıyoruz. Abluka ve saldırı altında hayatlarını sürdürmeye gayret gösteren, yoksulluk krizinin gün geçtikçe büyüdüğü Gazze'de ise kış aylarını çok zor geçiren kardeşlerimize temiz su, gıda paketi, kurban eti ikram ediyor, barınma desteği veriyoruz. Öte yandan savaşın yurtlarından etmesiyle Lübnan'a sığınan Suriyeli muhacir kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Korunaksız naylon çadırlarda dondurucu soğukları korku içinde bekleyen kardeşlerimizin yaşamı kar yağışlarında içinden çıkılmaz bir hale gelirken temel yaşam malzemelerini bölgeye ulaştırıyoruz. Hayırseverler, iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor".