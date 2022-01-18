Hayırsızada'da karaya oturan tekne, bot ile kurtarıldı

İstanbul Hayırsız Ada mevki'inde karaya oturan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu bir tekne, can kurtarma botu ile çekilerek karaya yanaştırıldı.

Hayırsızada mevki'inde karaya oturan bir teknede bulunan iki kişi teknede mahsur kaldı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Karaya oturan tekne, bot ile müdahale edilerek karaya çekildi. Teknenin Marmara Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırılmasıyla teknede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.