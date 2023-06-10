Hayvanseverler Kartal'da ezilerek öldürülen köpek için toplandı

Kartal'da otomobiliyle sitenin otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği ezerek öldürdü. Olay sonrası hayvansever vatandaşlar site önünde toplanarak, alkış ve sloganlarla duruma tepki gösterdi.

Olay, 7 Haziran Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sitede ikamet eden Nihat D., aracıyla otoparktan çıkarken yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi. Köpeğin otomobilin altında kalarak can verdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayvanseverler site önünde toplandı

Yaşanan olay sonrası hayvansever vatandaşlar site önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Köpeğin ölümüne neden olan sürücünün ceza almasını istedi. Slogan atarak alkış tutan vatandaşlar eylem sonrası site önünden ayrıldı.

"Bunları yaşatanların adalet önünde hesap vermesi gerekiyor"

Konu ilişkin konuşan hayvansever vatandaş, "Her hayvan bizim gibi bir canlı. Onun da yaşam hakkı var. Kamera kayıtlarında her şey gözüküyor bile bile hayvanı ezerek öldürüyor. Kendisi görmediğini iddia ediyor ama görmemesi imkansız. Sesini de mi duymadı. Bu hayvanlara bunları yaşatanların adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Gereken cezayı alsınlar" dedi.