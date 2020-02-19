Hayvanseverlerden Beşiktaş Belediyesi'ne tepki

Beşiktaş'ta hayvanseverler bir köpeğe işkence ettiği iddia edilen Beşiktaş Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarında sokakta bulunan bir köpeği Beşiktaş Belediyesi görevleri yakaladı. Köpeğe kötü davrandığını iddia eden hayvanseverler, görevlinin köpeği arabanın altına attığını ve canını acıttığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Görevlinin köpeği arabanın altına attığını söylen bir hayvansever, “Bu köpeğe nasıl işkence edersiniz. Hepimiz şikayetçiyiz. Köpeğin boynunu kırıyordun az önce arabanın önüne attın. Lütfen bırakır mısınız rica ediyorum. Biz Beşiktaş'ın esnafıyız sabah akşam mamasını veriyoruz“ derken bir başka vatandaş ise, “Ben esnafım burada köpeğe ben bakıyorum. Köpek bağlanmaz” dedi.

“Bakıyorsanız köpeği bağlayacaksınız”

Hayvanseverlere cevap veren Beşiktaş Belediyesi görevlisi, “Tamam hanımefendi ne oldu ne yaptık köpeğe biz bir şey mi yapıyoruz. Bakıyorsanız köpeği bağlayacaksınız” diye cevap verdi.