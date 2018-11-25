Hayvanseverlerden Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki

Hayvanseverler, Hayvan Hakları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikleri ve eksiklikleri dile getirmek için Kadıköy'de buluştu. Çok sayıda STK ve hayvan hakları aktivistinin katıldığı etkinlikte kanuna yönelik talepler dile getirildi.

Empati Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Platformu öncülüğünde Kadıköy Meydanı'nda bir araya gelen hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları, mevcut 5199 sayılı Kanun'un "kısırlaştır-aşıla-yerine bırak" esasına dayanan 6. maddesinin değiştirilmemesini isteyerek, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak olan değişikliklerde STK'larla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu adına konuşan aktivist Elif Ertürk, "İşkence, tecavüz, öldürme suçlarının cezaları 2 yıl 1 aydan başlamalıdır. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve alındığı yere bırakılmasını esas alan 6. madde kesinlikle değiştirilmemeli, belediyelerce uygulanması sağlanmalıdır. Kanunu uygulamayan belediyeler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığının idari yaptırımı olmalı ve hayvana şiddet, vahşet uygulayan belediye görevlileri de TCK'ya göre ceza kapsamına alınmalıdır. Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, faytonlar, deney laboratuvarlarında esir edilen ve yük taşıtma, dövüş, avcılık gibi amaçlarla kullanılan ve her türlü insan menfaati amacı ile sömürülen hayvanlar üzerindeki vahşetlere ve zulme son verilmeli, internet-petshop-üretim çiftliklerinden hayvan üretim ve satışları yasaklanmalı, evcil-yaban hayvanlarının ithalat ve ihracatı durdurulmalıdır. Tehlikeli olarak tanımlanan hayvanların kısırlaştırılıp belediyelere kayıtları yapılarak koruyucularına verilip düzenli kontrolleri sağlanmalı, üretim ve dövüşlerde kullanılan köpekler de kısırlaştırılıp oluşturulacak özel bakımevlerinde rehabilite edilmeli ve uygun durumda olanlar yuvalandırılmalıdır" şeklinde taleplerini dile getirdi.

“Can veririz, canlarımızı vermeyiz”

Etkinliğe katılan hayvanseverlerden Manolya Bükeroğlu, mevcut kanundaki 6'ıncı maddeye dokunulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Can veririz, canlarımızı vermeyiz diyoruz. Bunun için buradayız. İnşallah sesimizi duyuracağız” şeklinde konuştu.

Hayvanların haklarının geri verilmesi için burada olduklarını söyleyen Arzu Yılmaz ise, “Hayvanlar barınaklara alınacaksa da onlara yaşam hakkı, gerçekten hak edecekleri hayatı vermek önemli. Çünkü biz insan olarak zaten onların yerlerini katlettik yeterince. Onlara daha sıcak, daha sevgi dolu bir yaşam hakkı istiyoruz. Yemek vermiyorsanız bile en azından zarar vermeyin” dedi.

Çok sayıda hayvanseverin ve STK'nın katıldığı etkinliğe alana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu gibi isimler de katılarak destek verdi.