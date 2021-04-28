Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso, Kapalıçarşı'yı keşfediyor

Red Bull'un parkur sporcusu Hazal Nehir, dünyanın en iyi parkur sporcularından biri olarak bilinen Dominic Di Tommaso'yu, tarihi şehirler turunda İstanbul'da ağırladı.

Parkur dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olan Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso, İstanbul'da, Türkiye'nin uluslararası arenada başarı kazanan ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir'in konuğu oldu. Tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfeden başarılı sporcu, keşfettiği dünya turunda bu kez de Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Hazal Nehir'in ev sahipliğinde, 'Grand Maze' olarak adlandırılan video projesi için İstanbul'a gelen Dominic Di Tommaso, Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3.600'e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izlediği video projesinin çekimlerini gerçekleştirdi. Başarılı sporcular, bu proje ile Kapalıçarşı'yı daha önce kimsenin görmediği açılardan görme şansına sahip oldu.

Di Tommaso: "Kapalıçarşı, parkur yapmak için inanılmaz bir yer"

Kapalıçarşı'nın dünyadaki tüm parkur sporu yapan atletler açısından çok önemli bir yer olduğunu dile getiren Hazal Nehir, "Normal şartlarda burada parkur yapmak çok zor. Ama bu proje sayesinde bu tarihi noktada parkur yapabilmek inanılmaz. Kapalıçarşı'nın çatısında martılarla birlikte koşmak olağanüstüydü" dedi. İstanbul gibi bir şehirde parkur yapmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Dominic Di Tommaso, "Kapalıçarşı, parkur yapmak için inanılmaz bir yer. Bu büyülü şehrin üzerinde, harika bir manzara eşliğinde performans göstermek çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.