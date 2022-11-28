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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, BAE Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ile bir araya geldi.


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ile iki ülke arasındaki iş birliklerini değerlendirdi. Bakan Nebati'nin sosyal medyadan duyurusunda “İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı değerli dostum Sayın Abdulla bin Touq Al Marri ile bir araya geldik. Sayın Al Marri ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdik” mesajı yer aldı.

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