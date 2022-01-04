Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2021'i üç rekorla kapattı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2021'de 51 bin yeni istihdam oluşturarak çalışan sayısını 659 binin üzerine çıkarırken, cari açığın kapatılmasına verdiği 18 milyar dolarlık katkı ile de fark oluşturdu.

Katma değerli üretimi, istihdama katkısı, ülke ekonomisine kazandırdığı net döviz getirisi ile Türkiye'nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisi, 2021'i üç rekor ile kapattı. Yıllık ihracatını 3 milyar dolardan fazla artırarak ilk kez 20 milyar doların üzerine taşıyan sektör, cari açığın kapatılmasına da 18 milyar dolardan fazla katkı verdi. Sektör üçüncü rekora ise istihdamda imza attı. 2021'de yaklaşık 51 bin kişi için yeni istihdam oluşturan sektör, sadece üretimde çalışan sayısını 659 binin üzerine çıkardı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı açıklamada sektör olarak 2021'de başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Yıl boyu devam eden ham madde krizine rağmen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 18,3 artışla 20 milyar 250 milyon dolara ulaştığını bildiren Gültepe, şöyle devam etti:

“Kapasite kullanım oranımız aralıkta yüzde 83,2'ye ulaştı”

“Küresel tedarik zincirindeki değişimin de etkisiyle özellikle yılın ikinci yarısından itibaren siparişlerde yoğun bir artışla karşı karşıya kaldık. Kapasite kullanımımız Aralık ayında yüzde 83,2'ye ulaştı. Talebe yetişebilmek için kapasite artıran firmalarımızın yeni yatırımları ile yaklaşık 51 bin kişilik yeni istihdam oluşturduk. Böylece üretimde çalışan sayımızı 659 binin üzerine çıkardık. Yoğun talep ve üretime paralel olarak ihracatta da yedi yıl aradan sonra büyük bir sıçrama yakaladık. 2021'de hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızı geçen yıla göre yüzde 18,3 artışla 20 milyar 250 milyon dolara taşıdık. Ülkemize net 18 milyar doların üzerinde döviz kazandırdık. Eğer ham maddeye erişim sorunları nedeniyle siparişleri geri çevirmek zorunda kalmasaydık, daha yüksek oranlı bir ihracata ulaşabilirdik. 2021'de Almanya ve İspanya başta olmak üzere AB ülkelerine ihracatımızdaki yüzde 20'lik artışın altını özellikle çizmek istiyorum. Son yıllarda istikrarlı şekilde yükselen ABD'ye ihracatımızın da yüzde 19,8 artışla 1 milyar dolar sınırına yaklaşmış olmasını çok önemsiyorum. AB ve ABD'ye ihracatta yakaladığımız yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyorum. Olağanüstü sorunlarla karşılaşmazsak 2022 için koyduğumuz en az 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizi rahatlıkla yakalayıp geçeceğimize inanıyorum. Türkiye son yıllardaki atılımlarıyla küresel alıcılar tarafından hazır giyim tedarikinde en önde gelen üç ülke arasında gösteriliyor. Uluslararası arenadaki bu avantajımız sayesinde orta vade için koyduğumuz 33 milyar dolarlık ihracat hedefimize de kısa zamanda ulaşacağız.”

“Bu yıl en az 50 bin kişilik yeni istihdam oluşturabiliriz”

Gültepe, Türkiye'de toplam hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini İHKİB üyelerinin gerçekleştirdiğini bildirdi. Sektörün amiral gemisi olarak ihracatçı firmaları pandemi ile birlikte hızlanan değişim ve dönüşüme hazırlamak için çeşitli projeler yürüttüklerini bildiren Gültepe, şöyle devam etti:

“Moda endüstrisinde yeni dönem iki temel dinamik üzerinde şekilleniyor. Birincisi dijitalleşme, ikincisi ise sürdürülebilir ve çevre dostu üretim. Biz bu iki konu üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşümüne öncülük etmek üzere AB'nin 10 milyon euroluk hibe desteği ile ‘Tasarımdan Üretime Hazır Giyim Sektörü'nün Dijital Dönüşümü Projesi'nde sona yaklaşıyoruz. Proje çerçevesinde kurduğumuz Dijital Dönüşüm Merkezi'ni sektörümüzün hizmetine sunduk. Yine AB'nin hibe desteği ile sektörde karbon ayak izini azaltma hedefiyle hazırladığımız projemizde onay sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Yeşil Mutabakat'a uyum için ‘Türkiye Hazır Giyim Sürdürülebilirlik Stratejisi' çalışmasını başlattık. Biz İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu üretim üssü yapmak için çalışıyoruz. Yatırım teşviklerini fırsata dönüştürerek Anadolu'yu çevre dostu üretim kapasitesine sahip yeşil fabrikalarla donatmaları yönünde firmalarımıza rehberlik ediyoruz. Ülkemize yönelen siparişleri karşılayabilmek için çok hızla kapasite artıracak yatırım yapmamız gerekiyor. Ancak özellikle ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle sektör bir süredir finansman sıkıntısı çekiyor. Uygun maliyetli krediye erişim konusunda önümüz açılırsa yatırımları hızlandırıp bu yıl da en az 50 bin yeni istihdam imkânı oluşturabiliriz.”

“İstanbul hazır giyim ve moda fuarı ile bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz”

Mustafa Gültepe, sektör için yıllardır hayal olan İstanbul'da uluslararası hazır giyim fuarı projesini de Şubat ayında gerçeğe dönüştüreceklerini bildirdi. İHKİB çatısı altında fiziki ve sanal fuarlar organize etmek üzere ‘Istanbul Fashion Connection'ı (IFCO) kurduklarını hatırlatan Gültepe, “Aralık ayında düzenlediğimiz sanal fuarımıza katılan firmalarımızı dünyanın dört bir yanından binlerce nitelikli alıcı ile buluşturduk. 9 - 11 Şubat tarihleri arasında da fiziki olarak İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarımızı gerçekleştireceğiz. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iş birliğinde düzenleyeceğimiz fuarda 300'ü aşkın firmamızı dört kıtadan alıcılarla buluşturacağız. İstanbul Fuar Merkezi'nde 20 bin metrekarelik alanda düzenleyeceğimiz organizasyonumuzu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız gelecek yıl 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye hazır giyim sektörü ile ilgili rakamlar şöyle açıklandı:

İhracat: 20 milyar 250 milyon dolar

Cari açığa katkı: 18 milyar dolar

2021'de oluşturulan istihdam: 50,8 bin (Ocak - Ekim)

Üretimde toplam istihdam: 659,4 bin (Ekim 2021)

Kg/ihracat birim fiyatı: 13,2 dolar (Türkiye ortalaması 1,3 dolar)