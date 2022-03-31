Hazır giyimde metaverse evrenine adım atılıyor

Perakende sürecini yönetmek adına 50 milyon TL'lik teknoloji, start-up ve ekosistem yatırımı planlayan Kiğılı, bu uygulamalarını Türkiye perakende dünyasının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca marka metaverse evrenine de adım atıyor.

Hazır giyim perakendesi ve e-ticaret alanında uzun yıllar çalışan Kiğılı, bu alandaki dört teknolojisini İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Dört teknolojiden biri ve Kiğılı'nın spin-off'u olan “QualisICT Teknoloji”, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri aracılığıyla tüm süreçleri optimize ederken; “Octopus Teknoloji”, ekran yönetimini yapay zekayla bütünleştirip kişiye özel fırsatlar oluşturmayı, “RPA Teknoloji” ise tekrarlayan iş süreçlerini 7/24 sorunsuz yönetmeyi mümkün kılıyor. Yakın zamanda metaverse evreninde de yer alacak marka, teknolojiye 50 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Yeni teknoloji hamlesi ile 50 milyon TL'lik yatırım planlanıyor

Kiğılı'nın teknoloji yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Günümüz dünyasında markaların kendini geliştirmeden ve teknolojiye yatırım yapmadan sadece modanın güncel trendleriyle ayakta kalabilmesi oldukça zor. Son yıllarda yaşanan dijital dönüşüm de aslında bunun önemli bir kanıtı. Bugün yeni nesil teknolojileri göz önüne aldığımızda tüm firmalar, özellikle de perakende firmaları küçük birer teknoloji firması haline gelmiş durumda. Biz de erkek giyim perakendeciliğindeki liderliğimizi ve öncülüğümüzü teknoloji alanında da devam ettirme vizyonu ile üç yıl önce çıktığımız bu yolda teknoloji hamlelerimizi yaptık. Kiğılı olarak uzun yıllar üzerinde çalıştığımız dört aktif teknoloji yatırımımız bulunuyor. 2022 yılı başı itibarıyla teknoloji ekosistemimize 50 milyon TL'lik bir bütçe hedefledik. Ancak yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Stratejik planlama ve doğru yer-doğru zaman mottosuyla moda endüstrisinde hem yatırımcı hem de oyun kurucu pozisyonlarımızı almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kurum içi girişimcilik ruhu QualisICT ‘yi oluşturdu

Pandemiyle birlikte teknoloji yatırımlarının değişen kullanıcı deneyimlerine göre şekillendiğini söyleyen Suerdem, “Kiğılı'nın spin-off'u QualisICT Teknolojisi perakende alanında elimizi oldukça güçlendirdi. Perakende ve e-ticaret teknolojileri alanında ürünler geliştiren, yüzde 100 Kiğılı girişimi olan ve Bilişim Vadisi'nde konumlandırdığımız QualisICT Teknoloji, tamamen start-up ruhu ile yönetilen bir yapıya sahip. QualisICT'nin Retail Suite ve Q-Commerce olmak üzere iki ayrı hizmeti bulunan bu teknolojimizdeki Retail Suite sayesinde perakende sektöründe özellikle saha ve merkez ofis arasında yaşanan sıkıntıları dijitalle çözüyoruz. Retail Suite platformu içerisinde sunulan çözümler arasında ‘tedarik zinciri yönetimi', ‘shift optimizasyon', ‘hedef dağılım' ve ‘Talep Yönetim Platformu bulunuyor. Q-Commerce ise B2B, B2C ve özellikle global pazar yerlerinde stok, sipariş, satış ve lojistik operasyonlarını tek platformdan, optimize ve yalın bir biçimde yönetme imkanı veriyor. Bu sayede globaldeki süreçleri kolaylaştırarak daha çok sayıda pazara açılmanın önündeki engelleri kaldırıyoruz” ifadesini kullandı.

Teknoloji tabanlı iş çözümleriyle daha fazla verimlilik ve kişiye özel fırsatlar

QualisICT'nin yanı sıra Octopus Teknoloji ve RPA Teknoloji özelinde yatırımlarının doğru hizmeti en teknolojik şekilde sunmaya fırsat tanıdığını belirten Suerdem şunları söyledi:

“Octopus, perakende sektöründe yenilikçi bir yaklaşım olduğu için dikkatimizi çekti. Patentli bu teknolojiyi hem Türkiye hem de yurt dışı mağazalarda denedik. Ekran yönetimi konusu aslında bir maliyet avantajı oluşturuyor ama Octopus'ta asıl motivasyon, globalde örneği olmayan bir ürün geliştirmek. Ekranlara kimin baktığını analiz etmek ve sonrasında yapay zeka desteğiyle kişiye özel içerik ve kampanyalar sağlamak ön planda. Rpa sayesinde de günlük periyodik iş süreçlerinin en sağlıklı şekilde yürümesini mümkün kılıyoruz. Bilindiği üzere tekrarlayan süreçler çalışanları duygusal zeka, muhakeme, yargılama ve müşteri ile etkileşim gibi insana özgü yetenekler gerektiren diğer işlerden alıkoyuyor. Rpa'nın geliştirdiği Zozi 360 platformu sayesinde kuralları ve mantığı belirli, çok sayıdaki sürekli tekrar eden görevleri, dijital robotlar aracılığıyla otomasyona taşınmasını sağlıyoruz. Bu sistem 7/24 çalışarak tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiriyor. Çalışanlarımızın sahip olduğu potansiyeli kullanarak katma değeri yüksek işlere odaklanabilmeleri için onlara zaman oluşturuyoruz.”

Kiğılı yakında metaverse evrenine adım atıyor

Kiğılı'nın yeni dönem yatırımlarından da bahseden Suerdem, “GoArt firmasının erken dönem ve 2. yatırımcısı olarak yerimizi aldık. Kısa süre içinde NFT koleksiyonlarımızı bu platformda sergileyeceğiz. Şu anda koleksiyonlarımıza dair yenilikçi ve sanal dünyaya uyum sağlayacak tasarımlarımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda metaverse dünyasında yerimizi alarak sanal mağazalarımız aracılığıyla kullanıcılara bu dünyada da eşlik edeceğiz” dedi.

“Mağazacılığı Avrupalıdan daha iyi biliyoruz”

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise hazır giyimde ihracatın her geçen gün arttığını belirterek, “Büyük bir ihtimalle çok kısa bir sürede ayda 2 milyar dolar, yılda 24 milyar dolar ihracat yapmamız mümkün görünüyor. Şu anda bizim en büyük sıkıntımız üretim. Çok hızlı bir şeklide üretimi artırmamız lazım. Bu işi çok iyi biliyoruz. Modayı iyi takip ediyoruz. Koleksiyon yapmasını iyi biliyoruz. Mağazacılığı o kadar iyi biliyoruz ki her şeyi Avrupalıdan daha iyi bilen bir noktaya gedik” dedi.