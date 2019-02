Hazır ofis kiralarken dikkat edilmesi gerekenler

Hazır ofis ve esnek çalışmalar alanları sektörünün kurucusu Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, hazır ofis seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Geçmişten bu yana iş hayatında ofisler bir sığınak olarak bilinirken gelişen teknoloji bu algı değişti. Uluslararası Veri Şirketi'nin (IDC), yaptığı araştırmaya göre; 2020 yılına kadar, işgücünün yaklaşık yüzde 70'i ofis dışında çalışacak. Bu süreçte geleneksel ofislerden çıkıp sanal ve hazır ofislere geçiş gerçekleşecek. Hazır ofis ve sanal ofis sektörünün dünyadaki önemli şirketlerinden Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, ofis seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirdi.

Damla Özgönül; "Ofis seçiminde ilk kıstas şehir merkezinde, ulaşımı kolay, güvenli, modern ve seçkin bir konumda olması kolaylık sağlamanın yanında markanızın imajını da olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

"Doğru ofis, motivasyonu artırır"

Düzenli temizlik yapılan, şık ve modern bir tasarımla döşenen ferah bir ofisin, çalışma motivasyonunu artıracağına değinen Damla Özgönül, "Misafirlerinizi karşılayan, kargolarınızla ilgilenen, telefonlarınıza dilediğiniz gibi cevap veren veya aktaran resepsiyonist, sekretarya ve asistanlık desteğini özellikle incelemelisiniz. Örneğin, yerel dili bilmeyen bir kişi size ulaşmak istediğinde, yabancı dil bilen bir sekretarya olması gerektiğini unutmayın" açıklamasında bulundu.

"Güvenli ve hızlı internet bağlantısında ısrarcı olun"

İnternet ve telefon bağlantısının güvenli, hızlı ve sorunsuz olmasında ısrarcı olunması gerektiğini belirten Damla Özgönül, "İşinizi yaparken aniden kopan bir internet bağlantısı, ofis dışındayken size aktarılmayan bir telefon, ticari hayatınızda çok büyük kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Tam bu noktada her an IT desteği alabiliyor olmanızda büyük fayda var. Uluslararası saat farkı ya da bitmeyen işler nedeni ile ofiste geçen gecelerinizde sorununuzun çözülmesi için sabahı beklemek istemezsiniz" dedi.

"Faturanızı görmek hakkınız"

Damla Özgönül, "Tüm bunlar kadar, bunların karşılığında imzalanacak olan sözleşmenin ödeme koşulları, sözleşme süresi, faturalarınızın şeffaflığı güven vermeli. Telefon faturanızda hangi numara ile kaç dakika görüştüğünüzü ve bunun ne kadara mâl olduğunu bilmeye hakkınız var" şeklinde konuştu.