Haziran ayında 18 ülkeye toplam 262 adet otobüs ihraç edildi

Şirket, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 26 ülkeye ihracat yaptı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok satan şehirlerarası otobüs markalarından biri olan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği otobüslerin ihracatına da hız kesmeden devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, haziran ayında 18 ülkeye 262 adet otobüs ihraç eden şirket, toplam bin 118 adet otobüs ile 2022 yılının ilk yarısında en fazla otobüs ihraç eden şirket oldu.

Haziran ayında otobüsler Avrupa'ya ihraç edildi

Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri aralarında Portekiz, Luxemburg, İngiltere ve Polonya'nın da olduğu 17 Avrupa ülkesinin yanı sıra Afrika kıtasında yer alan Reunion'a da otobüs ihraç etti. Haziran ayında 132 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke olan Portekiz'i 32 adetle Fransa takip ederken, Lüksemburg'a da 17 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen otobüs modelleri 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 26 ülkeye ihraç edildi.