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Haziran'da en çok dinlenen şarkılar

Haziran ayında en çok rap müziğin sevilen ismi Çakal dinlendi.

Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA Haziran ayının zirvesinde yer aldı.



Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un Haziran'da en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde rap müziğin sevilen ismi Çakal zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA Haziran ayının zirvesinde yer aldı.



Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Haziran ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli ve İrem Derici'nin seslendirdiği Rastgele şarkısı ise ‘yerli single' listesinin birincisi oldu.



Yabancılarda ilk sırada INNA yer aldı


Yabancı şarkılar kategorisinde INNA - Magical Love parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Haziran'da INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. ‘Drake''in ‘Honestly Nevermind' albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.



En çok dinlenen yerli single'lar şöyle:


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)


Çakal - İmdat


KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım


Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim


Canbay & Wolker - Leylim Yar


Derya Uluğ - Hadi Çal


Sakiler - Canıma Minnet


Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan


Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben


Uzi - Arasan da



En çok dinlenen yerli albümler


Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1


Çakal - Paradoks


Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri


Uzi - Kan


Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen


Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız


Hakan Altun - Çok Ağlarız


Sıla - şarkıcı


Müslüm Gürses - Küskünüm


Bergen - Acıların Kadını



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Çakal


Uzi


Burak Bulut


Kurtuluş Kuş


Mustafa Ceceli


Derya Uluğ


Semicenk


İkilem


Canbay & Wolker


KÖFN



En çok dinlenen yabancı albümler


Drake - Honestly, Nevermind


XXXTENTACION - Look At Me- The Album


Post Malone - Twelve Carat Toothache


Indila - Mini World (Deluxe)


Sia - This Is Acting (Deluxe Version)


INNA - Nirvana


Harry Styles - Harry's House


Sofi Tukker - Wet Tennis


Sigrid - How To Let Go


Maneskin - Chosen



En çok dinlenen yabancı single'lar


INNA - Magical Love


Harry Styles - As It Was


Elley Duhe - Middle Of The Night


Imagine Dragons - Believer


Tom Odell - Another Love


Ilkay Sencan & Inna - Talk


Maneskin - Beggin


LP - Lost on You


Lady Gaga - Hold My Hand


The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


INNA


Harry Styles


Billie Eilish


Imagine Dragons


The Weeknd


Post Malone


Shakira


Rihanna


Doja Cat


Maneskin

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