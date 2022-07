Haziran'da en çok dinlenen şarkılar

Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA Haziran ayının zirvesinde yer aldı.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un Haziran'da en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde rap müziğin sevilen ismi Çakal zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA Haziran ayının zirvesinde yer aldı.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Haziran ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli ve İrem Derici'nin seslendirdiği Rastgele şarkısı ise ‘yerli single' listesinin birincisi oldu.

Yabancılarda ilk sırada INNA yer aldı

Yabancı şarkılar kategorisinde INNA - Magical Love parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Haziran'da INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. ‘Drake''in ‘Honestly Nevermind' albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.

En çok dinlenen yerli single'lar şöyle:

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)

Çakal - İmdat

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim

Canbay & Wolker - Leylim Yar

Derya Uluğ - Hadi Çal

Sakiler - Canıma Minnet

Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan

Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben

Uzi - Arasan da

En çok dinlenen yerli albümler

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Çakal - Paradoks

Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri

Uzi - Kan

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız

Hakan Altun - Çok Ağlarız

Sıla - şarkıcı

Müslüm Gürses - Küskünüm

Bergen - Acıların Kadını

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Çakal

Uzi

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Mustafa Ceceli

Derya Uluğ

Semicenk

İkilem

Canbay & Wolker

KÖFN

En çok dinlenen yabancı albümler

Drake - Honestly, Nevermind

XXXTENTACION - Look At Me- The Album

Post Malone - Twelve Carat Toothache

Indila - Mini World (Deluxe)

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

INNA - Nirvana

Harry Styles - Harry's House

Sofi Tukker - Wet Tennis

Sigrid - How To Let Go

Maneskin - Chosen

En çok dinlenen yabancı single'lar

INNA - Magical Love

Harry Styles - As It Was

Elley Duhe - Middle Of The Night

Imagine Dragons - Believer

Tom Odell - Another Love

Ilkay Sencan & Inna - Talk

Maneskin - Beggin

LP - Lost on You

Lady Gaga - Hold My Hand

The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

INNA

Harry Styles

Billie Eilish

Imagine Dragons

The Weeknd

Post Malone

Shakira

Rihanna

Doja Cat

Maneskin