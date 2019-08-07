İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazırlık maçı: Alanyaspor: 2 - Brescia: 0

Alanyaspor, Avusturya kampındaki 3’üncü ve son hazırlık maçında İtalya Seria A takımlarından Brescia’yı 2-0 mağlup etti.

Alanyaspor, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında İtalya Seria A takımlarından Brescia'yı 2-0 mağlup etti.


Westerndorf kulübü tesislerinde oynanan karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Campos ve Tayfur kaydetti.


76. dakikada hızlı gelişen atakta Yacine Bammou soldan içeri kat etti. Yacine'in ortasında kaleciyi geçen topu Djalma Campos tamamladı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. 82. dakikada Salih'in kullandığı köşe vuruşunu sonrası Tayfur kaleye sırtı dönükken gelişine vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.