Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 1

Beşiktaş hazırlık maçında Vodafone Park’ta karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş hazırlık maçında Vodafone Park'ta karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu (Emre Bilgin dk. 46), Rosier (Tayfur Bingöl dk. 73), Tayyip Talha Sanuç (Welinton dk. 46), Emrecan Uzunhan (Aytuğ Batur Kömeç dk. 86 ?), Masuaku (Oğuzhan Akgün dk. 73), Berkay Vardar (Necip Uysal dk. 29), Gedson Fernandes (Emrecan Terzi dk. 86 ?), Redmond (Cisse dk. 86 ?), Dele Alli (Kerem Atakan Kesgin dk. 46), Muleka (Necati Bilgiç dk. 86 ?), Cenk Tosun (Semih Kılıçsoy dk. 73)
Yedekler: Utku Yuvakuran
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen (Viviano dk. 46), Efecan Mızrakçı (Salih Dursun dk. 62), Baniya, Dresevic, Biraschi (Sofiane Feghouli dk. 79 ?), Ricci (Nicholas dk. 62), Samed Onur (Levent Mercan dk. 46), Burak Kapacak (Colley dk. 46), Ozdoev (Adnan Uğur dk. 46), Kazım Kazım (Kerim Frei dk. 46), Borini (Diagne dk. 46)
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Kazım Kazım (dk. 33) (Fatih Karagümrük), Kerem Atakan Kesgin (dk. 85) (Beşiktaş)