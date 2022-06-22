İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - FC Shkupi: 2

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile 2-2 berabere kaldı.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'yle karşı karşıya geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekibin golleri yeni transfer Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya'dan gelirken, Makedon ekibinin gollerini ise Sunday Adetunji (2) kaydetti.

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