İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - Karagümrük: 2

Fenerbahçe, deprem nedeniyle lige verilen arada Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan maçtan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe'nin 4-2 galip ayrıldığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun attı.


Fenerbahçe, ligde 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi Konyaspor'u ağırlayacak.

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