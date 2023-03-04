Hazırlık maçı: İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 6

Galatasaray hazırlık maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı İstanbulspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

Bu hafta Spor Toto Süper Lig'de maç oynamayan İstanbulspor ile Galatasaray, hazırlık maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci ve Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetti.

Galatasaray karşılaşmaya; Okan Kocuk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Milot Rashica ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı. İkinci yarı oyuna; Kazımcan Karataş, Emin Bayram, Emin Bayram, Kaan Ayhan, Leo Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir, Nicolo Zaniolo, Hamza Akman ve Ali Yeşilyurt dahil oldu.

İstanbulspor ise; David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Eduard Rroca, Jason Lokilo, Valon Ethemi ve Emeka Eze 11'i ile sahaya çıktı.

Icardi ve Torreira kadroda yer almadı

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi dinlendirilirken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ise hastalığından dolayı müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Çocuklar için sahaya oyuncak atıldı

Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Fenerbahçeli eski milli futbolcu Ziya Şengül için saygı duruşu yapıldı. Maçın 4. dakikada 17. saniyesinde ise sahaya oyuncuklar atıldı. Toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek. Öte yandan müsabakanın gelirleri de depremzedeler için bağışlanacak.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 3-0'lık skorla önde tamamladı. İkinci yarıda üç gol daha bulan sarı-kırmızılılar maçtan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada da Leo Dubois kaydetti.

Mücadeleyi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu protokol tribününden beraber maçı takip etti.