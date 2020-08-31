Hazırlık maçı: Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 2

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Karagümrük ve Alanyaspor, Topuk Yaylası'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Alanyaspor ikinci yarıda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük ile Alanyaspor, Topuk Yaylası'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Alanyaspor ikinci yarıda sonuca gitti. Akdeniz temsilcisi 58. dakikada Pereira, 60. dakikada da Bareiro'nun attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. İki ekipten Alanyaspor 4 Eylül Cuma günü Boluspor ile, Karagümrük ise 6 Eylül Pazar günü Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.