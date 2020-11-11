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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Hırvatistan: 1 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park’ta Hırvatistan’ı konuk ediyor.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park'ta Hırvatistan'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Ay-Yıldızlılar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Ozan Kabak'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Melnjak'ın şutu üstten auta çıktı.


22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.


23. dakikada beyaz noktanın başına gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-0


32. dakikada girdiği ikili mücadelede Mert Çetin'in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, ceza sahasını içine sarkarak yaptığı düzgün vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1


40. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü buldu. 2-1



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic


Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Mert Çetin, Ozan Kabak, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü ? (Berkay Özcan dk. 34 ?), Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun


Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Efecan Karaca, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Damagoj Vida, Pongracic, Dario Melnjak, Milan Badelj, Marko Rog, Josip Brekalo, Mislav Orsic, Pasalic, Ante Budimir


Yedekler: Grbic, Lovre Kalinic, Uremovic, Barisic, Ivan Perisic, Caleta-Car, Mateo Kovacic, Antonio Colak, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic, Toma Basic


Teknik Direktör: Zlatko Dalic


Goller: Cenk Tosun (dk. 23 pen.), Deniz Türüç (dk. 40) (Türkiye), Ante Budimir (dk. 32) (Hırvatistan)


Sarı Kart: Ozan Kabak (Hırvatistan)

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