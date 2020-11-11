Hazırlık maçı: Türkiye: 3 - Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park’ta Hırvatistan’ı konuk etti.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park'ta Hırvatistan'ı konuk etti. A Millilerin ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54.dakikada sağ kanattan Brekola'nın açtığı ortaya kimse dokunamadı. Ceza alanı içinde arka direğe yakın bölgede topla buluşan Pasalic, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2
56.dakikada sol kanattan Orsic'in açtığı ortada ceza alanı içinde boş kalan Brekalo, kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-3
58.dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanına gönderdiği topta Cenk şık topuk pasıyla yay üzerinde Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz, sert ve düzgün bir plase vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 3-3
72.dakikada Okay'ın pasını alan Yusuf Yazıcı'nın yay üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Sluga'nın kucağında kaldı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Mert Çetin (Yusuf Yazıcı dk. 46), Ozan Kabak, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 46), Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz (Merih Demiral, dk. 54) Orkun Kökçü ? (Berkay Özcan dk. 34), Deniz Türüç, Cengiz Ünder (Efecan Karaca dk. 78), Cenk Tosun (Enes Ünal dk. 63)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Damagoj Vida (Uremovic dk. 46), Pongracic (Caleta-Car dk. 61), Dario Melnjak, Milan Badelj (Toma Basic dk. 61), Marko Rog, Josip Brekalo (Ivan Perisic dk. 61), Mislav Orsic, Pasalic (Luka Modric dk. 77), Ante Budimir (Antonio Colak dk. 66)
Yedekler: Grbic, Lovre Kalinic, Barisic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic,
Teknik Direktör: Zlatko Dalic
Goller: Cenk Tosun (dk. 23 pen.), Deniz Türüç (dk. 40), Cengiz Ünder (dk.58) (Türkiye), Ante Budimir (dk. 32), Pasalic (dk. 54), Brekalo (dk. 56) (Hırvatistan)
Sarı Kartlar: Ozan Kabak (Türkiye), Perisic (Hırvatistan)