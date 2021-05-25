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Hazırlık maçı: Türkiye: 56 - Belarus: 52

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda hazırlık maçında karşılaştığı Belarus’u 56-52 mağlup etti.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşılaştığı Belarus'u 56-52 mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Ahmet Tatlıcı


Türkiye: Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Meltem Yıldızhan 4, Şerife Alperi Onar 10, İnci Güçlü 7, Asena Yalçın, Sevgi Uzun 8, Manolya Kurtulmuş 2, Özge Yavaş 2, Bahar Çağlar Ökten 7, Holingsvorth 2, Harika Gözde Eldaş


Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu


Belarus: Rytsikiva 2, Ziuzkova 4, Malashka 4, Papova 16, Hasper 6, Karasevich, Verameyenka 13, Vasilevich 5, Brych, Harbachova, Inkina 2


Başantrenör: Trafimava Nataliya


1. Periyot: 15-13 (Belarus lehine)


Devre: 29-27 (Belarus lehine)


3. Periyot: 44-35 (Türkiye lehine)

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