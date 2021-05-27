Hazırlık maçı: Türkiye: 58 - Rusya: 64

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı hazırlık maçında Rusya’ya 64-58 mağlup oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı hazırlık maçında Rusya'ya 64-58 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Sinem Tetik
Türkiye: Holingsvorth 11, Büşra Akbaş 8, Sevgi Uzun 7, Bahar Çağlar Ökten 6, Meltem Yıldızhan 6, Tuğçe Canıtez 4, Esra Ural Topuz 4, İnci Güçlü 4, Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 3, Olcay Çakır Turgut 2, Harika Gözde Eldaş
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Rusya: Levchenko 13, Vadeeva 12, Goldyreva 9, Komarova 5, Shilova 5, Musina 5, Glonti 4, Abaiburova 4, Shabanova 4, Shtanko 3, Kurilchuk, Repnikova
Başantrenör: Alexander Kovalev
1. Periyot: 18-17 (Türkiye lehine)
Devre: 29-34 (Rusya lehine)
3. Periyot: 41-51 (Rusya lehine)