Hazırlık maçı: Türkiye U21: 1 - Azerbaycan U21: 0

U21 Yaş Altı Ümit Milli Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan U21 Yaş Altı Milli Takımı'nı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mehmet Türkmen, Şenol Bektaş, Emrah Akkaya

Türkiye U21: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız (Ayberk Karapo dk. 66), Serdar Saatçı, Ravil Tagir, Kazımcan Karataş, Aksel Baran Patur (Göktan Gürpüz dk. 46), Cem Tuna Türkmen (Metehan Baltacı dk. 80), Emirhan İlkhan (Emircan Gürlük dk. 46), Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Enis Destan (Erencan Yardımcı dk. 85 ?)

Yedekler: Yasin Özcan, Osman Ertuğrul Çetin, Emin Bayram, Arif Kocaman, Jankat Yılmaz

Teknik Direktör: Levent Arca Sürme

Azerbaycan U21: Rüstam Samiqullin, Murad Maliyev (Mazahir Mammadzada dk. 85 ?), Seymur Mammadov (Mahir Hasanov dk. 89 ?), Jalal Huseynov, Suleyman Damdayev, Mirali Ahmadov (Rufat Ahmadov dk. 70), Elchin Gasimov (Mehraj Bakhsali dk. 70), Farid Yusifli Rauf Rustamli (Zeynaddin Abdurahmanov dk. 64), Huseyn Babayev (Dzhamal Dzhafarov dk. 64), Samir Abdullayev (Aghadadash Salyanskiy dk. 82 ?)

Yedekler: Aykhan Suleymanli, Nihat Farajli, Eldar Taghizada, Samir Maharramli, Rza Jafarov

Teknik Direktör: Samir Aliyev

Gol: Enis Destan (dk. 59 pen.) (Türkiye U21)