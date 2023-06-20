Hazırlık Maçı: Türkiye U21: 4 - Bosna-Hersek U21: 1

Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bosna-Hersek U21 Milli Takımı’nı 4-1’lik skorla mağlup etti.
Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bosna-Hersek U21 Milli Takımı'nı 4-1'lik skorla mağlup etti.
Stat: Eyüp
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Çağrı Yıldırım
Türkiye U21: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız (Ayberk Karapo dk. 84 ?), Emin Bayram (Arif Kocaman dk. 84 ?), Ravil Tagir (Serdar Saatçı dk. 34), Yasin Özcan (Kazımcan Karataş dk. 62), Cem Tuna Türkmen, Aksel Baran Potur, Kenan Yıldız, Göktan Gürpüz (Metehan Baltacı dk. 62), Enis Destan (Erencan Yardımcı dk. 68), Bertuğ Özgür Yıldırım
Yedekler: Jankat Yılmaz, Osman Ertuğrul Çetin, Emirhan İlkkan
Teknik Direktör: Levent Sürme
Bosna-Hersek U21: Nikola Cetkovic, Harun Karic (Eldar Mehmedovic dk. 62), Tarik Muharemovic, Savo Susic (Amar Drina dk. 45), Filip Racic (Tarik Kapetanovic dk. 45), Madzid Sosic (Anes Krdzalic dk. 45), Silvio Ilinkovic (Luka Bozickovic dk. 71), Nail Omerovic, Petar Sucic, David Cavic (Filip Cuic dk. 62), Admir Bristric (Andrija Drljo dk. 79)
Yedekler: Muhamed Sahinovic, Salih Husic, Enver Kulasin, Mustafa Sukilovic
Teknik Direktör: Igor Jankovic
Goller: David Cavic (dk. 25) (Bosna-Hersek U21), Silvio Ilinkovic (dk. 45+1 k.k), Emin Bayram (dk. 50), Bertuğ Özgür Yıldırım (dk. 80 p.) (dk. 86) (Türkiye U21)
Sarı kart: Amar Drina (Bosna-Hersek U21)