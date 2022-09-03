HDP'li Semra Güzel tutuklandı

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve sahte pasaportla Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TBMM Genel Kurulu, 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını 327 kabul oyuyla kaldırmıştı. Mecliste dokunulmazlığı kaldırılan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel, dün Silivri'de Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte pasaport ile kaçmaya çalışırken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.

Yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına SEGBİS aracılığıyla bağlanarak ifade verdi. Güzel savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne SEGBİS ile bağlanan Güzel hakkında tutuklama kararı verildi.