İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP'li vekiller dokunulmazlıklarını kullanarak yol kapatmaya kalktı

Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili dün akşam yapılan eylemde, yasağı delmek için dokunulmazlığını kullanmayı düşünen HDP’li vekiller belediye otobüsünün önüne oturarak eylem yaptı.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması ile ilgili dün akşam yapılan eylemde, yasağı delmek için dokunulmazlığını kullanmayı düşünen HDP'li vekiller belediye otobüsünün önüne oturarak eylem yaptı. HDP'li bazı vekiller yola oturarak trafiği engelledi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.


Kadıköy'de dün akşam saatlerinde bazı noktalarda Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması ile ilgili eylem ve gösteri düzenlendi. Eyleme katılan HDP'li milletvekilleri yol üzerinde oturarak araç gidiş gelişini engelledi. Yere oturan milletvekilleri ve eylemciler, polisin çabası sonucu kaldırılınca yol tekrar araç geçişine açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.