‘Hediye Karavanı' çocuklar için Beyoğlu'ndan yola çıktı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan çocuklar için hazırlanan ‘Hediye Karavanı' Beyoğlu Belediyesi'nin başkanlık binasının önünde düzenlenen törenle yola çıktı. İçerisinde kışlık giysi, kırtasiye malzemeleri ve oyuncakların bulunduğu Hediye Karavanı, 15 gün boyunca 14 şehri dolaşarak çocuklara hediyelerini dağıtacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını çocukları da olumsuz etkiledi. Salgını önlemek amacıyla alınan kararlar nedeniyle dilediği gibi sokaklara çıkıp oynayamayan çocuklar evlerinde vakit geçirmek zorunda kaldı. Pandemi sürecinde çocukların evlerinde güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla harekete geçen Beyoğlu Belediyesi ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, çocuklar için Hediye Karavanı hazırladı. İçerisinde kışlık giysi, kırtasiye malzemeleri ve oyuncakların bulunduğu Hediye Karavanı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 14 şehirde çocuklara ulaştırılmak üzere Beyoğlu'ndan yıla çıktı. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası önünde düzenlenen Hediye Karavanı Uğurlama Töreni'ne, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu katıldı.

“15 gün boyunca 14 ilimizde dolaşacak”

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte iyi şeylerin de olduğunu belirterek, “Bugün belediyemizin tarihi başkanlık binası önünden Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimize hediyelerle dolu tırımızı yolcu ediyoruz. Bu tır'ımız 15 gün boyunca 14 ilimizde dolaşacak. Çocukları hem manen ısındıracak hem de onlara kışlık ihtiyaçlarını sunacaklar. Tırımızın içerisinde çocukları sevindirecek, onların kalplerine dokunacak ve onları yuvalarında daha mutlu edecek oyuncaklar var. Elbette ki kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla ihtiyaç duyulacak olan mont var, palto var, ayakkabı var ve kışlık giyecekler var. Ve bunların yanında kitap, defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri var” dedi.

“Bu iyilik kervanına ortak olmak istedik“

Başkan Yıldız, “Dolu dolu tırımız İnşallah buradan, Beyoğlu'ndan Anadolu'ya kazasız belasız ulaşacak ve çocuklarımızla buluşacak, onları sevindirecek. Ben katkı sunan kuruluşlara ve hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. Elbette ki Beyoğlu Belediyesi olarak biz de imkanlarımız dahilinde oradaki çocuklarımızın sevinmeleri için bu iyilik kervanına ortak olmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemiye karşı tüm dünyaya örnek olan güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Bu süreçte çocuklarımız evlerinde sıkılmasınlar, oyunlar oynasınlar, üşümesinler” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarında mutlu olmasını istiyoruz“

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ise, “Beyoğlu Belediyesi'nin başkanlık binası önünden Hediye Karavan'mızı yolluyoruz 14 ilde tek tek evlere bu hediyeleri dağıtacağız. Çok mutluyuz. Hediyelerin ulaşacağı çocuklarında mutlun olmasını istiyoruz” diye konuştu.