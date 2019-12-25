Hediye ve Alışveriş fuarı kapılarını İstanbullulara açtı

defa kapılarını açtı. Lütfi Kırdar ve Kongre Merkezi'nde açılan ve ayakkabıdan tencere takımına mücevherden kıyafete kadar bir çok hediyelik eşyanın sergilendiği fuarda gayrimenkul için de kampanyalar düzenleniyor. Katılım yoluyla ev ve araba alabilme imkanın da sunulduğu fuar, yeni yılın ilk günlerine kadar İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği standlar arasında bulunan vizyon evim standında ise tasarrufa dayalı faizsiz sistem ile ev ve araba sahibi olmak isteyenlere fırsatlarlar sunuluyor.

Uygun ödeme koşulları ile ev ve araba sahibi olanakları ile hediye fuarında bulunduklarını söyleyen Vizyonevim Genel Müdürü Şahin Aygün, “2019'un son fuarında senenin son günlerinde burada biliyorsunuz ki insanlar hediyelik eşya alıyorlar. Biz de diyoruz ki hediyeleşmek için gelin ve uygun imkanlarla çocuğunuza, akrabalarınıza ev ve araba sahibi olmaları için öncü olun” şeklinde konuştu.

Hasta oğlun için kendi imkanları ile ürettiği hediyelik eşyaları sattığını ifade eden Naciye Küçükpomak ise “Ben oğlumun tedavi masrafları için satış yapıyorum. Benim oğlum serebral palsi ve epilepsi hastası olduğu için fizik tedavi, epilepsi ve havuza gidiyor. Tek başına mücadele eden bir anneyim ben. O yüzden böyle bir stant açtım ve bir sorumluluk projesi gibi burada satış yapıyorum. Cüzdanlarımız, oyuncaklarımız, anahtarlıkları, takılarım var. Bunları satarak oğlumun tedavi masraflarını karşılıyorum. Ne kadar çok satış yaparsam o kadar daha iyi eğitim alabilecek. Ürünlerimi fuar dışında aynı zamanda internetten satıyorum.” Şeklinde konuştu.

Fuarı çok renkli bulduğunu ifade eden Hayriye Aygün ise, “Böyle fuarların olması çok güzel. İnsanlar bir araya geliyor. Bu fuarda herkesi güler yüzlü gördüm. İnşallah yeni yılda ülkemize huzur, bereket getirir. Elişleri çok güzel. Keşke bu ürünler çok daha fazla olsa. Yurt dışına açılsa” dedi.