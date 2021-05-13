HEKTAŞ, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

HEKTAŞ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, gıdaya erişimin kritik bir öneme sahip olduğu pandemi döneminde de aralıksız çalışan çiftçiler için bir teşekkür filmi yayınladı.

İnsanlığın, gıdaya erişim ve sürdürülebilir tarımsal üretimin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun farkına varıldığı pandemi döneminde, Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıdaya erişim konularında sıkıntı yaşamaması adına çalışan çiftçileri unutmayan HEKTAŞ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için özel bir teşekkür filmi yayınladı. İstanbul ile Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde üç gün süren teşekkür tanıtım filminin çekimlerinde gerçek çiftçiler rol alırken, tarlalarında emek harcayan çiftçilerin işlerini yaptığı o anlar da kameralara yansıdı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde #çiftçimeteşekkürler etiketi ile yayınlanan ve çiftçilerin fedakarca verdiği emeklerine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen film, 'Tüm çiftçilerimize sonsuz minnetle' sözü ile sona eriyor. Şirket, farkındalık kampanyasıyla toplumun her kesimini çiftçilere teşekkür etmeye davet ediyor.

Yapay zeka destekli mobil uygulama

Şirket, pandemi önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara karşı yeni özelliklerle donattığı yapay zeka destekli mobil uygulama HEKTAŞ Akıllı Asistan ile üreticilere hızlı çözümler sunduğu belirtildi. Mobil uygulama, üreticilerin serada, bahçede ve tarlada yardım ve destek alabileceği, tüm sorularına cevap veren dijital bir asistana dönüştü. Şirket, bu uygulamasıyla ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'nde "Tarımsal Bilişim" kategorisinde, TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda ise Dijitalleşme Kategorisi'nde ödüle layık görüldü.

Akıllı Asistan'ın yanı sıra pandemiyle birlikte temassız teknolojilerin önem kazanmasıyla İHA 2 statüsündeki ilaçlama drone'u HEKTAŞ Turna'yı çiftçilerin hizmetine sunan şirket, böylelikle üreticilerin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilmelerini, ürün verimliliğini arttıran ve zamandan tasarruf sağlayan yeni teknolojilere adapte olabilmelerini amaçlıyor.

Dünya çapında bir Ar-Ge ve Eğitim Üssü

Şirketin Ar-Ge'ye dayalı, yeni teknolojilerin ve modern üretim tekniklerinin üreticilere uygulamalı olarak sunulacağı Bursa Orhangazi'deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi'nde de inşa çalışmaları devam ediyor. Merkez ile 5 yılda toplam 25 bin üreticiye dokunmayı hedefleyen şirket, bu tesiste düzenli olarak ağırlayacağı çiftçileri yeni teknolojilerle tanıştıracak ve üretimde fark oluşturmalarını sağlayacak eğitimler verecek.

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile çiftçilerin menfaatleri korunuyor

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile de üreticilerin daha verimli üretim yapmalarına yönelik yapay zeka destekli akıllı tarım teknolojileri üzerine sistemler geliştiren şirket, çiftçiler için üretim yapılan seralardaki mahsullerin gelişimleri ve olası olumsuz durumları sensörler aracılığıyla uzaktan takip edebilmeyi, hızlı ve doğru müdahale ile verim kaybının önüne geçebilmeyi sağlıyor. Şir, böylece üreticilerin olumsuz koşullardan en az düzeyde etkilenmelerini sağlayarak, onların menfaatlerini korumayı amaçlıyor.