Hektaş, Dünya Pamuk Günü'nde iki milli tohumunu duyurdu

Hektaş'ın tohum alanında faaliyet gösteren şirketi Areo Tohumculuk, ‘Volkan' ve ‘Selçuk Bey' isimli iki yeni yerli pamuk tohumunu, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde kamuoyuna duyurdu.

Türkiye'de akıllı tarımın öncüsü Hektaş'ın 2019 yılında bünyesine kattığı Areo Tohumculuk, yerli pamuk geliştirme çalışmaları sonucunda tescillenen ‘Volkan' ve ‘Selçuk Bey' adını taşıyan iki yeni yerli pamuk tohumunu 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde kamuoyuna tanıttı.

‘Volkan' tohumu ilk olarak, Aydın'ın Söke ilçesinde, ‘Selçuk Bey' tohumu ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binden fazla üreticinin katılımıyla düzenlenen ‘Tarla Günleri' etkinliklerinde tanıtıldı. Pamuk üretimi ve ticaretinin önemini vurgulamak amacıyla dünya genelinde her yıl 7 Ekim'de kutlanan ‘Dünya Pamuk Günü' öncesinde düzenlenen Tarla Günleri'ne yoğun ilgi gösteren pamuk üreticileri, yeni yerli çeşitleri yerinde görme ve Hektaş'ın teknik ekiplerinden ürünlerle ilgili detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Sürdürülebilir tarım için üreticinin yanında

Türkiye'nin ekolojik yapısına uygun, sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve yaygınlaşması için yeni ürün ve hizmetler geliştiren şirket, birim alandan elde edilen ürün miktarının yani verimliliğin artırılması için Türk çiftçisini bilinçlendirmeye ve desteklemeye devam ediyor. Bitki koruma, bitki besleme ve hayvan sağlığı ürünlerinin yanı sıra tohum iş kolundaki çalışmalarına da hız veren şirket, yeni yerli tohumlarını üreticilere sunuyor.

7 Ekim Dünya Pamuk Günü

Verilen bilgiye göre Dünya Pamuk Günü girişimi, ilk olarak 2019 yılında, ‘Cotton Four' adıyla anılan Sahra Altı Afrika'daki pamuk üreticisi ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü'ne 7 Ekim'in Dünya Pamuk Günü olarak kutlanmasını önermeleriyle doğdu. Ardından Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu'nun (ICAC) önerisiyle aynı yıl 7 Ekim'i Dünya Pamuk Günü ilan etti. BM, Dünya Pamuk Günü'nde düzenlenen etkinliklerle, uluslararası kamuoyunda pamuk sektörünün görünürlüğünün artırılmasını, ekonomik kalkınmada ve uluslararası ticaretteki rolünün anlatılmasını, ayrıca yoksulluğun azaltılmasında oynadığı kritik role ilişkin farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.