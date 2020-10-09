Helal jelatin ve kolajen üretimine dev yatırım

4 milyar dolar büyüklüğe sahip jelatin ve kolajen pazarında, Türkiye'de helal üretim için yeni ‘Biyoteknolojik' yatırım yapılıyor. Gıdada özellikle şekerli ürünlerin ham maddesi olarak bilinen jelatin ve kolajenin yüzde 90'ı ihracata yönelik olacak.

Türkiye'nin ilk ve tek helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikası Balıkesir Gönen'de yaklaşık 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek.

Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Yeni yatırımımızın temel amacı deriyi daha iyi değerlendirmek ve Türkiye'nin ithal ettiği bir gıda ham maddesini ülkemizde üretmek. Daha da ötesi, ülkemizin bu alanda ihracatçı ülke konumunda olması için ter dökeceğiz.

Küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde bu alanda ciddi ithalat yapılıyor. Bu yatırımla bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit ise yaprak jelatin ve kolajen sektörünün küresel büyülüğünün 4 milyar dolar olduğuna vurgu yaparak, “Bu denli büyük bir pazarın ülkemizdeki hacmi ise 150 milyon dolar civarında. Bugüne kadar ithal edilen bir ham maddeyi ihraç etmeyi hedefliyoruz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya, Güneydoğu Asya'ya ve Çin'e ihracat gerçekleştirmek istiyoruz. Gıda konusu oldukça hassas. Sağlık unsuru ilk sırada geliyor. Türkiye'de bu alandaki yatırımlar üreticileri izlenebilir, hijyenik ve kaliteli ham madde konusunda avantajlı kılıyor" dedi.

Yaprak jelatin ve kolajen üretiminde sadece sermayenin yeterli olmayacağını ifade eden Başyiğit, “Jelyap'ın bu konuda yıllara dayanan bir bilgi birikimi, bilimsel araştırmaları ve bir vizyonu var. Bu yüzden biyoteknolojik bir yatırım olarak adlandırdık. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve verimlilik temel üç prensibimiz. Ham madde olarak küresel bazda 4 milyar dolarlık bir büyüklük ama büyük resimde 20 milyar dolarlardan söz edebiliriz. Bu yatırım, ülkemizin gıdanın önemli bir ham maddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak" dedi.