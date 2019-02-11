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Helikopter düştükten saniyeler sonra yaşananlar kamerada

Sancaktepe’de askeri helikopter düştükten saniyeler sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Sancaktepe'de askeri helikopter düştükten saniyeler sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde helikopter alevler içinde yanarken, vatandaşlar askerleri kurtarmaya çalışıyor.


Sancaktepe'de içinde 4 askerin bulunduğu helikopter düştükten saniyeler sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde helikopter alevler içinde yanıyor. Vatandaşlar ise bariyerleri aşarak yanan helikopterdeki askerleri kurtarmaya çalışıyor. Yaşanan can pazarı ise kameralara yansıyor.

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