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Helikopter enkazında inceleme çalışmaları yeniden başladı

Sancaktepe’de dün düşen helikopterle ilgili inceleme çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Sancaktepe'de dün düşen helikopterle ilgili inceleme çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. İtfaiye ve polis ekiplerinin tedbirlerini sürdürdüğü görülürken, ilerleyen saatlerde olay yerine kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor.


Sancaktepe dün düşen helikopterde 4 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralanmıştı. Dün havanın kararmasıyla sona eren helikopter enkazındaki inceleme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Sabah erken saatlerde olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu yere gelerek helikopter enkazında incelemelerde bulundu. Helikopter enkazı branda ile örtülürken, itfaiye ve polis ekiplerinin tedbirlerinin sürdüğü görüldü. Olay yerine ilerleyen saatlerde yerine kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından helikopter enkazını kaldırma çalışması başlayacak.

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