Helikopter havadan destek verdi, polisler denetim yaptı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Helikopter ve narkotik köpeklerin de destek verdiği uygulamada büyük çapta denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saat 20.00'den itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

Polis ekipleri, trafikte şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptı. Denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde büyük çaplı bir arama yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da aramalar yapıldı. Ayrıca eğitim köpekleri uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.