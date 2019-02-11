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Helikopter kazası sonrası başka bir askeri helikopter böyle yardıma geldi

Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının hemen sonrasında başka bir askeri helikopterin yardım için kaza alanına yakın bir noktaya inmesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının hemen sonrasında başka bir askeri helikopterin yardım için kaza alanına yakın bir noktaya inmesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Akşam saatlerinde Çekmeköy'de bir sitenin park alanına askeri helikopter düştü. Düşen helikopterde 4 asker şehit oldu. Yaşanan kaza sonrasında bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile başka bir askeri helikopterin kaza alanına yakın bir noktaya yardım için inmesini görüntüledi. Görüntülerde askeri helikopterin inmesi ve yaşanan panik görülüyor.

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