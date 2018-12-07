Hem ahşabı sanata çeviriyor hem harçlıklarını çıkarıyorlar

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eğitim ilkesini yansıtan SİMURG, eğitim programında yer alan tematik atölye çalışmalarıyla çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmasına olanak sağlıyor.

Bu doğrultuda eğitimlerine devam eden SİMURG'a bağlı 4 bilgi evi ve 3 gençlik merkezi bünyesinde bulunan ahşap şekillendirme atölyeleri öğrencilere hizmet veriyor.Karadolap Bilgi Evi'ndeki ahşap şekillendirme atölyesindeki çalışmalara katılan öğrenciler, el becerilerini geliştirirken bir yandan da bu alanda yeteneklerini keşfederek çeşitli sanatsal eserleri üretiyor.

Atölye çalışmalarında öğrenciler, eserleri farklı zaman dilimlerinde tamamlıyor. Bazı eserler, bir günde tamamlanırken bazıları 1 hafta ya da 1 ay sürebiliyor.

Atölye çalışmalarının yaklaşık 4 senedir yapıldığını belirten SİMURG Ahşap Şekillendirme Öğretmeni Esin Yenilmez, şöyle konuştu:

“Bu atölyenin temel amacı öğrencilere el becerileri kazandırarak hayal güçlerini kuvvetlendirmek. Öğrenciler atölye çalışmalarında kavak kontrplak plaka kullanıyorlar. Öncelikle plakanın üzerine kesim yapacakları deseni yapıştırıyorlar.Ardından kıl testere yardımıyla plakayı kesmeye başlıyorlar. Çiçek, hayvan gibi desenlerin yanı sıra istedikleri her türlü deseni çalışabiliyorlar. Çalışmalarda farklı figürler ve teknikler kullanabiliyorlar. Ayrıca atölye çalışmalarında kendini geliştiren öğrenciler yaptıkları eserlerden ek gelir sağlayabiliyor.

Bilgi evi bünyesinde atölye çalışmalarına başlayan bir öğrencimiz yaptığı eserleri internet üzerinden satarak ek gelir etmeye başladı. Böylece hem yeni bir şeyler öğreniyor hem de cep harçlığını da çıkartabiliyor.”

Ahşap şekillendirme atölyesine hobi olarak başladığını ancak daha sonrasında kendini geliştirerek bu hobiyi meslek edinmek istediğini belirten SİMURG 10. sınıf öğrencisi Umut Ferhan, şu ifadeleri kullandı;“Ahşap şekillendirme atölyesinde boş bir ahşabı şekillendirmeyi, boş bir ahşaptan bir sanat ortaya çıkarmayı öğreniyoruz. Bu atölye, el becerilerinin yanı sıra hayata karşı daha pozitif bakmamızı sağlıyor.Ahşap şekillendirme benim kalbime girdikten sonra bu alanda kendimi çok geliştirdim. Bize sağlanan imkanlarla yaptığım eserleri internet üzerinden satış yapmaya başladım. Gerçekleşen satışlarla birlikte cep harçlığımı çıkarabilme fırsatım oldu.

Bu konuda bana bu imkanları sunan başta başkanımız Remzi Aydın ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.”

“Kendim yaptığım eserleri arkadaşlarıma hediye ediyorum"

Ahşap şekillendirmeye 5. sınıftan başlayarak 2 senedir atölyeye devam ettiğini belirten SİMURG 7. sınıf öğrencisi Büşra Çiftçi, şunları kaydetti:“Burada ahşaptan şekiller çıkararak bir resim tablosu ortaya çıkarıyoruz. Atölye sayesinde el becerilerim çok gelişti. Bu sayede kendim özel olarak hazırladığım eserleri arkadaşlarıma hediye ediyorum.

Arkadaşlarıma verdiğim hediyelerden sonra çok mutlu oluyorum. Bu bile bu atölyeyi benim için çok önemli bir yer yapıyor. İlerde bu alanda uzmanlaşarak meslek edinmek istiyorum.”

Ahşap şekillendirme atölyesine başladıktan sonra olaylara daha farklı bakabildiğini belirten SİMURG 7. sınıf öğrencisi Mertcan Göksu ise

“Ahşaplara şekil vererek hayvan figürleri yapmaya çalışıyoruz. Bu atölye el becerilerimi şekillendirerek boş zamanlarımı değerlendirdiğim stres attığım bir yer oldu.” ifadelerini kullandı.